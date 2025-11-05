Skip to Content
Join The Pitt News Alumni Network
Donate
Advertising
Newsletter
Housing Guide
Print Archive
ISSUU Archive
University Archive
More
November 5
Pitt men’s basketball season preview
November 5
New faces with a new fire: the Pitt women's basketball team is hunting for wins this season
November 5
Basketball Preview
November 4
Pitt-AWS deal to integrate AI into University academics stirs debate among professors
November 4
Pitt’s University Art Gallery launches three new exhibits, highlighting the importance of art in the Pitt community
November 4
Nonpartisan student organizations invite civil dialogue
November 4
Opinion | Everyone should work a customer service job
November 4
Review | Playboi Carti and The Antagonist Tour rock Pittsburgh to cap off Halloweekend 2025
November 4
Column | Pitt fans don’t understand how great Olivia Babcock is
November 4
Takeaways | Panthers chop down Stanford, look ahead to Notre Dame
The Panther Crawl
Facebook
Instagram
X
Tiktok
LinkedIn
YouTube
The Pitt News
Search this site
Submit Search
News
Politics
Administration
Campus Life
City
Crime
Student Government
Health
Tech & Science
Investigations
Opinions
Columns
Editorials
Satire
Op-Ed/Letters
Cartoons
Sports
Football
Men’s Basketball
Women’s Basketball
Volleyball
Other Varsity Sports
Features
Columns
Club
Scores and Schedules
Culture
Art
Film
Food & Drink
Music
Television
Theater
Reviews
Community
Visual
Video
Comic
Blogs
Silhouettes
About
Advisory Board
Submit a story idea
Pick Us Up
Online Edition
Ledger
Writing Contest
Contest Details
Winning Submissions
Join TPN
Submit Op-Ed
Staff
More
Open Navigation Menu
The Pitt News
News
Opinions
Sports
Culture
Blogs
Visual
About
Join The Pitt News Alumni Network
Join The Pitt News
Donate
Housing Guide
Silhouettes
2024 Grad Guide
More
The Pitt News
Open Search Bar
Search this site
Submit Search
Open Navigation Menu
The Pitt News
News
Opinions
Sports
Culture
Blogs
Visual
About
Join The Pitt News Alumni Network
Join The Pitt News
Donate
Housing Guide
Silhouettes
2024 Grad Guide
More
The Pitt News
Open Search Bar
Search this site
Submit Search
Basketball Preview
12:00 am
Share on Facebook
Share on X
Email this Story
Print this Story
×
Close
Close Modal Window
Close